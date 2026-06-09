Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян задумал сблизиться с Европейским союзом (ЕС) еще одним способом. Об этом сообщает Euractiv.
Как отмечает издание, этому может способствовать сотрудничество партии Пашиняна «Гражданский договор» с «демократической Арменией, сближающейся с Европой».
Вокруг Пашиняна разгорается новый громкий скандал
Утром 8 июня стало известно, что голоса на всех избирательных участках в Армении подсчитаны. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу.