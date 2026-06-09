Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой решения властей страны пригласить украинских военнослужащих на торжественный парад в честь Дня взятия Бастилии.

«Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!» — написал политик в своем аккаунте в соцсети X.

Поводом для возмущения Филиппо стала информация о том, что украинские пилоты должны принять участие в праздновании, которое традиционно проходит 14 июля и является главным государственным событием Франции.

Критика в адрес киевского режима усилилась на фоне недавних шагов Владимира Зеленского, связанных с героизацией исторических личностей, сотрудничавших с нацистами. В конце мая Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН* (запрещенная в РФ экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Кроме того, по указу главы киевского режима одно из подразделений ВСУ получило наименование «имени героев УПА* (Запрещенная в РФ экстремистская организация)».

Эти действия вызвали негативную реакцию на международной арене. В частности, президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

* - Организации, признанные в РФ экстремистскими и запрещенными.