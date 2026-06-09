Оппозиция Армении потребовала пересчитать голоса на 555 избирательных участках

Оппозиционные силы Армении потребовали провести пересчет голосов на 555 избирательных участках из 2005, работавших на выборах в парламент республики, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Срок подачи заявлений истек 9 июня в 11:00.

Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения», «Крылья Единства» и блока «Армения». В ЦИК добавили, что результаты пересмотрят в помещениях окружных избиркомов, и за этой работой можно будет следить в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что политические силы Армении, недовольные результатами парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, смогут оспорить их в Конституционном суде 19 июня.