Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выступила с резким заявлением, исключив возможность скорого завершения конфликта.

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По ее словам, обществу не стоит поддаваться на политические манипуляции и ложные ожидания.

"Никакого мира не будет, просто не повторяю очевидное каждый раз. Не обманывайтесь: политическими фальстартами и борьбой за власть во власти; пропагандой", - написала Безуглая в своем Телеграм-канале.

Она обратила внимание, что украинцам переключают внимание, когда говорят постоянно об атаке БПЛА вглубь России, но при этом умалчивают о продвижении российских войск на фронте.

«Единый путь для Украины — постоянная оборона, "израилизация", военная экономика; равные права, обязанности и условия службы, сроки службы; постепенное восстановление политической жизни во время войны с пониманием того, что война будет длиться еще очень долго», — резюмировала украинский депутат.

В Госдуме раскрыли истинную цель атак ВСУ по российским поездам

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о стремлении Владимира Зеленского завершить конфликт до конца года, предложил более простой сценарий. По словам официального представителя Кремля, для прекращения боевых действий достаточно приказа украинского руководства о выводе подразделений ВСУ с территории российских регионов. Песков подчеркнул, что в таком случае конфликт может быть завершен в течение одних суток.