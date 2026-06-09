Гуцул раскрыла план Кишинева по Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Кишинев стремится установить контроль над политическими институтами Гагаузии и обеспечить избрание лояльного руководства автономии. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2025 года главу Гагаузии (автономный регион Молдавии) Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Илона Шора, ныне запрещенной в Молдавии. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.

В конце мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому теперь власти Гагаузии могут выбрать нового башкана (главу). Также в регионе должны избрать новый парламент, но последнее заседание по этому вопросу оказалось сорвано из-за отсутствия кворума.

«Сегодня перед Кишиневом стоит новая задача обеспечить избрание такого Народного собрания и такого башкана, который будет лояльным правящей партии, а не гагаузскому народу», - говорится в обращении Гуцул к исполкому Гагаузии.

По мнению Гуцул, Кишинев попробует назначить человека, который будет «беспрекословно выполнять любые политические указания» и согласится «разменять» особый правовой статус региона на «временные подачки и обещания».

Правовой статус автономии в составе Молдавии был закреплен законом в 1994 году. Гагаузия получила право на самоуправление, защиту языка и культуры. Законодательную власть в регионе осуществляет Народное собрание, а исполнительную - глава автономии (башкан) и исполнительный комитет.

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По словам Гуцул, власти Молдавии пытаются заставить гагаузских депутатов отказаться от независимой Центральной избирательной комиссии, чтобы передать организацию выборов под контроль молдавской ЦИК и национальных спецслужб. Ранее Министерство юстиции страны оспорило в Конституционном суде право регионального парламента самостоятельно формировать избирком.

Из-за этих судебных споров выборы, изначально намеченные на март, были перенесены на 21 июня. 4 июня ЦИК Молдавии одобрил пакет поправок, призванных разрешить противоречия между избирательными кодексами республики и автономии для проведения голосования.