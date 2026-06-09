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© Phil Lewis/Zuma/TACC

«Накал страстей» по поводу членства Киева в ЕС

Амбиции Киева, рассчитывающего на максимально быстрое членство в ЕС, вызывают растущую напряженность в отношениях между Украиной, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, сообщает Politico. Накал страстей ощущается особенно остро, ведь уже на следующей неделе должен стартовать первый официальный этап предметных переговоров по интеграционным блокам, рассказали изданию дипломаты и чиновники Евросоюза. Киев и Брюссель публично приветствовали вероятный старт официальных переговоров 15 июня как исторический прорыв. Однако Украину серьезно беспокоит, что её заявка может быть «поставлена на паузу» из-за политических факторов, включая президентские выборы во Франции. Это может полностью вытеснить вопрос расширения из повестки дня Евросоюза.

Брюссель, со своей стороны, выражает обеспокоенность по поводу темпов проведения реформ в Киеве. Главный риск для Украины заключается в том, что её могут запереть в «соседней комнате» - предоставив часть преимуществ интеграции с ЕС, но лишив четкого пути к полноправному членству. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Киев не отвергает франко-германские идеи полностью, однако требует более жестких гарантий относительно финальной точки этого процесса. Брюссель всерьез обеспокоен тем, что растущее разочарование может затормозить внутренние реформы на Украине. И действительно, в последние месяцы процесс принятия ключевых законов, необходимых для вступления в ЕС, замедлился. Это происходит на фоне пустующих кресел в Верховной раде и опасений, что некоторые инициативы просто не наберут большинства голосов, если будут вынесены на голосование.

Франция и Германия похоронили «истребитель будущего»

Лидеры Франции и Германии договорились закрыть масштабный совместный проект по разработке и производству истребителя нового поколения, сообщает Reuters. По словам официальных лиц, 8 июня стороны капитулировали перед жесткой конкуренцией между своими оборонными гигантами, которые так и не смогли поделить самую амбициозную военную программу Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили буксующий проект на полях саммита ЕС - Западные Балканы в Черногории на прошлой неделе. Как сообщили немецкие чиновники, лидеры пришли к выводу, что перспектив преодолеть многомесячный тупик в отношениях между участвующими в программе оружейными концернами нет. По словам источников, именно поэтому Мерц порекомендовал Макрону больше не пытаться реанимировать проект совместного истребителя.

Макрон запустил этот проект совместно с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году и долгое время отстаивал его. Теперь же в Елисейском дворце подтвердили, что лидеры подробно обсудили эту тему, и выразили сожаление, что ключевые промышленные партнеры - европейский авиакосмический гигант Airbus (представляющий Германию и Испанию) и французская Dassault Aviation - так и не смогли прийти к соглашению. Решение поставить крест на крупнейшем оборонном проекте Европы было принято в крайне острый момент: как раз сейчас западные военные вовсю трубят о «российской угрозе», а США усиливают давление на Европу, требуя от нее наращивать вооружения. Неспособность договориться по проекту стоимостью в 100 миллиардов евро наглядно подчеркивает, с какими титаническими трудностями сталкивается Европа, пытаясь восстановить свой военный потенциал. Эта ситуация демонстрирует слабость Европы как Вашингтону, так и Москве, констатировал аналитик Дуглас Барри.

Макрон усаживает G7 и Китай за один стол

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести видеоконференцию между лидерами «Большой семерки» и Китаем, чтобы обсудить дисбаланс в мировой торговле, сообщает Politico со ссылкой на четырех чиновников из стран G7. Переговоры запланированы на 11 июня - в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет на следующей неделе. Эта конференция станет весьма примечательным шагом для объединения западных демократий, которое в последние годы занимало всё более конфронтационную позицию по отношению к Китаю. Франция, сделавшая борьбу с экономическими дисбалансами главной целью своего председательства в G7 в этом году, выбрала более примирительный подход в отношениях с Китаем.

Французские чиновники утверждают, что к нынешним проблемам привели сразу несколько факторов: хронический дефицит инвестиций в Евросоюзе, избыточное потребление в США и перепроизводство в самом Китае. На прошлой неделе на встрече министров финансов «Большой семерки», глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил, что Париж хочет уйти от политики «взаимных обвинений» и наладить конструктивный диалог со всеми партнерами, включая Китай. Макрон давно стремится к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином, французский президент неоднократно посещал Китай.

В Швеции раскрыли «тайную цель» помощи Запада Киеву

По мнению шведских аналитиков Ларса Берна и Микаэля Вилльгерта, конфликт на Украине не имеет никакого отношения к защите украинского государства, а «коллективный Запад» совершенно не заинтересован в безопасности этой страны, сообщает SwebbTV. Комментируя масштабную финансовую помощь Стокгольма Киеву (153 миллиардов крон), аналитики назвали официальные заявления шведского правительства о «защите Европы» циничной ширмой. По их мнению, реальная стратегия Запада, которую тщательно скрывают от рядовых граждан Швеции и Дании, заключается в попытках нанести стратегическое поражение России. Ситуация усугубляется тем, что шведские власти, в частности министр обороны Пол Йонсон, теперь открыто лоббируют интеграцию Украины в НАТО, продвигая «деструктивную геополитическую повестку».

По мнению Берна, западные элиты «абсолютно плевать хотели» как на саму Украину, так и на её население. Чиновников на Украине и простых граждан используют лишь в качестве «расходного материала» и геополитического инструмента. Главной целью многомиллиардных вливаний в Киев аналитики назвали попытки максимально ослабить военный потенциал Москвы, истощить её ресурсы и вмешаться в российскую политику. Эксперты отмечают «полную абсурдность» ситуации: Стокгольм вливает колоссальные средства в конфликт за территории, в отношении которых у Швеции никогда не было и не может быть никаких национальных или экономических интересов, в то время как истинные мотивы этой «помощи» замалчиваются ведущими европейскими СМИ.

Нефть по $200 и блокада двух проливов

Конфликт между Ираном и Израилем, сопровождающийся скоординированными ракетными ударами иранских прокси, ставит под угрозу стабильность мировой экономики и ключевых торговых маршрутов, пишет азербайджанское издание Haqqin.az. Вслед за ночной атакой Тегерана и авиаударами ЦАХАЛ, к атакам подключились йеменские хуситы. Объявив о введении запрета на израильское судоходство в Красном море, хуситы нанесли ракетные удары. Эксперты предупреждают, что угроза судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе выводит кризис на новый, критический уровень. На практике иранские прокси редко ограничиваются исключительно израильскими судами, что неизбежно приведет к резкому росту стоимости морского страхования и вынудит логистические компании перенаправлять транспортные потоки в обход Африки, усугубляя глобальный логистический тупик.

Наслоение транспортной блокады Красного моря на уже действующее закрытие Ормузского пролива грозит беспрецедентным дефицитом энергоресурсов, способным поднять мировые цены на нефть до 150-200 долларов за баррель. Саудовская Аравия лишается возможности диверсифицировать экспорт через Красное море, а ближневосточный транзит, обеспечивавший до одной пятой мировых поставок, оказался парализован. В этих условиях попытки ОПЕК+ стабилизировать рынок выглядят сугубо символическими: согласованное странами-экспортерами июльское увеличение добычи на 188 тысяч баррелей в сутки не способно компенсировать масштаб потерь, считает автор статьи. По оценкам профильных аналитиков, до тех пор, пока Ормузский пролив заблокирован, квоты не имеют реального значения, а затяжной характер кризиса и наметившийся раскол внутри организации (в частности, майский выход ОАЭ из ОПЕК) лишь отдаляют перспективу восстановления мировых запасов сырья.