МИД Китая высказался о задержании танкеров с якобы российской нефтью

Китай не поддерживает односторонние санкции, которые не имеют под собой никаких оснований в международном праве.

Таким образом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал решение Европейского союза (ЕС) задерживать танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть в Средиземном море. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видели соответствующие сообщения, и Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель разрешил своим военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть.

ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье

По словам главного евродипломата, действия Евросоюза направлены на «ограничение возможностей России», в том числе касающихся конфликта на Украине.