Вокруг Пашиняна разгорается новый громкий скандал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре скандала после публикации документов о его работе на посольство США. Как оценивали политика американские дипломаты, разбиралось издание Life.ru.

7 июня прошли выборы в Национальное собрание Армении. По данным Центральной избирательной комиссии страны, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила 49,81 процента голосов избирателей. На втором месте - альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов. Третьим стал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94 процента голосов).

По предварительным оценкам, «Гражданский договор» может получить 61 мандат в парламенте, что уже позволило Пашиняну заявить о своей победе. Оппозиционные силы, включая «Сильную Армению», не признали итоги голосования, заявив о многочисленных нарушениях.

При этом на днях в Армении вспыхнул скандал. Экс-министр обороны республики Аршак Карапетян опубликовал документы, содержащие текст переписок сотрудников посольства США в Армении, из которых следует, что премьер-министр страны, будучи еще «оппозиционным журналистом», с 1996 года регулярно получал деньги от американцев.

В частности, ими было профинансировано создание оппозиционной газеты. Спустя два года на американские деньги была создана еще одна газета, главным редактором которой стала жена Пашиняна Анна Акопян.

При этом в марте 2008 года Никол Пашинян просил сотрудников американской разведки помочь ему скрыться от уголовного преследования после массовых беспорядков в Ереване, где погибло 10 человек.

«Журналист сам идет навстречу, потенциально может быть интересен, но отмечаются некоторые сложности с психикой. Истеричен, жаден, необязателен, но, очевидно, весьма талантлив. Подтвердил, что будет работать с нами. Предлагаю выплачивать ему от 300 до 500 долларов за каждое поручение», - указано во фрагменте переписки сотрудника посольства США от 1996 года.

Также в опубликованных документах говорится о том, что американцы регулярно прибегали к услугам Пашиняна, отмечая при этом «признаки его финансовой нечистоплотности, нервозность вплоть до истерик при обсуждении денежных вопросов».

«Кажется, сотрудники посольства также считали, что всеми достававшимися ему деньгами «рулила» жена Пашиняна», - отмечает издание.

При этом брак Никола Пашиняна и Анны Акопян никогда не был официально зарегистрирован. А о расставании после 30 лет совместной жизни пара объявила в феврале этого года, накануне парламентских выборов. При этом ответственность за разрыв взяла на себя Анна Акопян.

В Армении могут пересмотреть итоги выборов

Не все СМИ и аналитики поверили в то, что союз действительно распался. По мнению ряда изданий, публичный развод мог быть классическим предвыборным ходом, который способен решить целый ряд задач, в том числе отвлечь внимание от обвинений в непрозрачности финансовой отчетности благотворительных фондов, которые курировала бывшая жена премьер-министра Армении.

В частности, в 2025 году армянские СМИ обвинили Анну Акопян в том, что она вывела 3,4 млн долларов со счетов фонда «Город улыбок», а в 2026 году в прессу попало письмо якобы одной из сотрудниц фонда «Мой шаг», в котором утверждалось, что жена премьера вывела со счетов организации 4 млн долларов.