Стало известно о серьезном напряжении между ЕС и Киевом

Настойчивые попытки Украины форсировать вступление в Европейский союз спровоцировали серьезный дипломатический раскол между Киевом, руководством ЕС и лидерами ряда европейских столиц. Напряженность достигла пика в преддверии запуска первого переговорного процесса.

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«Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого официального переговорного кластера на следующей неделе», — сообщает издание Politico, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

Согласно информации издания, официальный Киев требует от Брюсселя открыть не один, а сразу несколько переговорных кластеров еще до завершения текущего лета.

Подобная активность встречает сопротивление внутри блока. Как признал Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, не все государства — участники Евросоюза выражают готовность видеть Украину в числе своих партнеров.

В свою очередь, журнал Economist ранее отмечал, что в европейских столицах сохраняются глубокие сомнения относительно самой возможности вступления страны из-за критического уровня коррупции в государственном аппарате.