Зеленский принял Абрамовича и сразу захотел потратить его деньги

Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил сам украинский президент, его слова передает УНИАН в своем Telegram-канале.

В частности, политик обсуждал с главой британского правительства идею взять 2,4 миллиарда фунтов и направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти средства были получены в результате продажи Абрамовичем клуба «Челси».

Зеленский также добавил, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.

Зеленский раскрыл подробности встречи с Абрамовичем

Ранее Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Президент Украины отметил, что в первую очередь бизнесмен хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.