Удары Украины по территории России увеличивают риски и для Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен перестать помогать Киеву, заявила в соцсети X лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

По ее словам, канцлер сделал Германию «главным финансистом войны на Украине с помощью миллиардных подарков коррумпированному правительству Владимира Зеленского».

«Это не только незаконное присвоение денег налогоплательщиков, но и очень опасно!», — написала Сара Вагенкнехт.

Политик подчеркнула, что действия Киева, атакующего объекты в глубине России, увеличивает риски и для Германии, так как удары были бы невозможны без финансовой и технологической поддержки Берлина.

«Это увеличивает опасность ответа России, ядерной державы, и заставляет нас выйти против правительства Мерца, пока не стало слишком поздно», — подчеркнула она.

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Напомним, что накануне ночью над территорией России были сбиты 310 украинских БПЛА. При этом Вооруженные силы Украины ударили по поезду Москва – Симферополь, что привело к гибели помощника машиниста. Также в результате атаки беспилотников начался пожар на территории перевалочного комплекса в Новороссийске.