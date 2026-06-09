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Президент Уганды примет участие в саммите «Россия — Африка»

Елена Прошина

Глава Уганды Йовери Мусевени примет участие в осеннем саммите «Россия — Африка», который состоится в Москве. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Кизиге Мозес Каваалууко, передает РИА Новости.

Президент Уганды примет участие в саммите «Россия — Африка»
© РИА Новости

Дипломат подтвердил, что президент приедет на форум, но других деталей не раскрыл. Ранее президент России Владимир Путин пригласил на этот же саммит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи 29 апреля.

Глава российского государства отметил, что конголезская делегация уже активно участвовала в аналогичном мероприятии в 2025 году. Предстоящий форум станет третьим по счету.

4 июня сообщалось о подписании генпрокурором России Александром Гуцаном ряда межведомственных документов о сотрудничестве с иностранными коллегами из Уганды и Египта, которые прибыли по его приглашению для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

В частности, директор Службы государственного обвинения Уганды Ангузу Лино был тепло встречен российской стороной. Гуцан отметил, что Россия придает огромное значение укреплению сотрудничества с африканскими странами.