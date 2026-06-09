Президент Уганды примет участие в саммите «Россия — Африка»

Глава Уганды Йовери Мусевени примет участие в осеннем саммите «Россия — Африка», который состоится в Москве. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Кизиге Мозес Каваалууко, передает РИА Новости.

Дипломат подтвердил, что президент приедет на форум, но других деталей не раскрыл. Ранее президент России Владимир Путин пригласил на этот же саммит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи 29 апреля.

Глава российского государства отметил, что конголезская делегация уже активно участвовала в аналогичном мероприятии в 2025 году. Предстоящий форум станет третьим по счету.

4 июня сообщалось о подписании генпрокурором России Александром Гуцаном ряда межведомственных документов о сотрудничестве с иностранными коллегами из Уганды и Египта, которые прибыли по его приглашению для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

В частности, директор Службы государственного обвинения Уганды Ангузу Лино был тепло встречен российской стороной. Гуцан отметил, что Россия придает огромное значение укреплению сотрудничества с африканскими странами.