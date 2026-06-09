Историк Американской революции погиб у супермаркета

Лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд ушёл из жизни при абсурдно-трагических обстоятельствах. 92-летнего историка сбила машина, когда он переходил парковку у продуктового магазина Shaw‘s в Ист-Провиденсе. Водитель остался на месте и дал показания, но спасти учёного не удалось — травмы оказались смертельными.

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Смерть настигла Вуда в самый неподходящий момент, с точки зрения календаря. До 250-летия Соединённых Штатов — главной темы его научной жизни — оставалось меньше месяца.

«Мой муж и я будем вспоминать его 4 июля», — написала коллега Вуди Холтон, назвав совпадение «ужасной трагической иронией».

Вуд, чья книга о радикализме Американской революции перевернула представления об истории, так и не увидит главный юбилей страны, которую он изучал всю жизнь.

Вуд известен не только Пулитцером 1993 года. Он был профессором в Университете Брауна, получил Национальную медаль гуманитарных наук из рук Барака Обамы, а его раннюю работу «Создание Американской республики» до сих пор переиздают. Режиссёр Кен Бёрнс, работавший с Вудом над документальным сериалом о революции, заявил, что они «опустошены» утратой. Сам Вуд предупреждал коллег: «Я не думаю, что нашу историю следует рассматривать как моральную сказку».

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