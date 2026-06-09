США предрекли втягивание в новую войну против воли Трампа

Последние 24 часа подчеркнули риск того, что США снова окажутся втянутыми в крупные боевые действия на Ближнем Востоке, несмотря на явное желание американского президента Дональда Трампа выйти из этой ситуации. Об этом сообщает Axios.

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Как отмечает портал, спустя 100 дней после начала конфликта с Ираном Трамп так и не смог заключить труднодостижимое соглашение о прекращении войны и последние 24 часа изо всех сил старался предотвратить ее полномасштабное возобновление, оказавшись в затруднительном положении.

В телефонном интервью изданию Трамп заявил, что предупреждал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что в случае возобновления войны с Ираном тот может оказаться один. Он также отметил, что ему звонили из пяти разных стран региона с просьбой оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил это.

Однако, в разговоре с американским лидером, по словам израильского источника, Нетаньяху утверждал, что бездействие в ответ на иранскую атаку будет плохо для Израиля, плохо для США и плохо для сделки, которую пытался заключить Трамп.

По словам источников в США и Израиле, события последних 24 часов являются еще одним доказательством того, что стратегические интересы США и Израиля, а также политические интересы Трампа и Нетаньяху, расходятся с каждым днем.

«Биби нужна война, чтобы оставаться политически активным в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически активным в США», — заявил американский чиновник порталу.

Ранее стало известно, что Трамп хочет диктовать свои условия, но в Иране он постоянно переходит все границы дозволенного.