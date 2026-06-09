Оценена возможность перекрытия хуситами еще одного судоходного маршрута

Возвращение Ирана к широкомасштабным военным переговорам с Израилем расширило конфликт, начавшийся в феврале, не только из-за того, что израильские атаки на "Хезболлу" впервые стали прямым поводом к войне для Ирана, но и из-за того, что хуситы в Йемене снова втянулись в конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Некоторые политики в Тегеране, воодушевленные прошлыми военными успехами и ободренные тем, что Ормузский пролив перекрыт, хотели бы превратить этот момент в точку невозврата в конфликте с Израилем, пишет The Guardian. Меньшинство приветствовало бы отказ от переговоров о прекращении огня с США, результат, за который они агитировали в течение нескольких недель.

Но даже сейчас в Тегеране звучат другие голоса, которые считают, что Иран может вместо этого использовать напряженность в отношениях между Израилем и США для ускорения заключения сделки с президентом США, отчаянно пытающимся выпутаться из войны, которая превращается в тревожную демонстрацию американского дипломатического и военного бессилия.

Публикация Дональда Трампа в социальных сетях, призывающая Иран и Израиль прекратить огонь друг в друга, не свидетельствует о том, что он контролирует события, говорится в аналитической статье The Guardian. Решение Ирана объявить о прекращении своей военной деятельности до тех пор, пока не будут совершены новые израильские нападения, показывает, что сторонники тотальной войны находятся в меньшинстве.

Среди них много таких, как Хесамодин Ашна, советник бывшего президента Ирана Хасана Рухани, который в своей речи на этих выходных утверждал, что социальная сплоченность и доверие внутри Ирана все еще хрупки. Представители этого лагеря заявляют, что возвращение замороженных активов Ирана и постепенная отмена санкций США необходимы для спасения иранской экономики от почти полного краха, утверждая, что экономическая ситуация стала причиной январских протестов.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи был вынужден оседлать обеих лошадей на своей еженедельной пресс-конференции в Тегеране, отмечает The Guardian. В какой-то момент он подверг сомнению саму идею о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринял атаки на Иран вопреки Трампу, но затем предположил, что, возможно, Израиль пытается саботировать переговоры с США, поскольку опасается, что условия сделки ослабят его.

Багаи осторожно настаивал на том, что диалог с США, который ведется косвенно через Пакистан, продолжается и не был приостановлен. Он был непреклонен в том, что США причастны к ударам, заявив: “Никто в нашем регионе не верит, что сионистский режим предпримет какие-либо действия без предварительной координации и сотрудничества со стороны Соединенных Штатов”.

Представитель иранского МИД продолжил: “Госдепартамент США четко заявил во время 40-дневной войны, что причиной того, что эта страна ввела войну против Ирана, была его поддержка сионистского режима, и теперь, несмотря на заявления американских официальных лиц, мы знаем, что Centcom [Центральное командование США] сотрудничает и координирует действия с сионистским режимом в области обороны и нападения”. В других моментах он был более осмотрителен, заявив, что можно спорить о том, действовал ли Израиль независимо от США или “шел на поводу у США”.

В любом случае Багаи предостерег все союзнические Ирану группировки в регионе от преждевременного разоружения, приведя сравнение с басней Жана де Лафонтена "Влюбленный лев" о льве, который, ослепленный любовью, согласился подрезать когти только для того, чтобы быть растерзанным своими врагами.

Мало кто сомневается в склонности Ирана обнажить свои когти, и теперь это стало почти стратегической доктриной - пытаться всегда реагировать не просто угрозами, но и навязыванием эскалации, указывается далее в аналитическом материалае The Guardian.

Например, Хасан Ахмадиан, один из самых популярных иранских комментаторов в арабских СМИ, предупредил: “Эра стратегического терпения закончилась, и пути назад нет. Иран и его союзники полны решимости навязать и укрепить новые правила ведения боевых действий против своего противника, и я не думаю, что они отступят. Поскольку отступление перед лицом тех, кто практикует геноцид, приведет лишь к массовому уничтожению по всему региону. С другой стороны, сопротивление - это единственный цивилизованный ответ, который имеет хоть какой-то смысл против них”.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что готов нанести удар по энергетическим объектам государств Персидского залива. “В случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру все нефтегазовые объекты, связанные с Израилем, Соединенными Штатами и их союзниками, включая региональные энергетические объекты, станут мишенью для вооруженных сил Ирана”.

Требования Ирана на переговорах оказались на удивление последовательными, констатирует The Guardian: прекращение огня в Ливане, включая вывод израильских войск и размораживание половины замороженных активов Ирана (около 12 миллиардов долларов); форма контроля Ирана над Ормузским проливом; и более подробные обсуждения того, как Тегеран убедит США, что он не стремится к ядерному оружию, включая сокращение его запасов высокообогащенного урана.

Трамп был очень близок к тому, чтобы согласиться с этими условиями, но пытается найти способы сформулировать их так, чтобы они были более приемлемы для его внутренней аудитории, указывает The Guardian.

Это связано с тем, что в целом ситуация с блокадой Ормузского пролива складывается в пользу Ирана. Мировые запасы нефти медленно истощаются, что приводит к краху мировой экономики от Японии до Бразилии, и это кажется более опасным, чем то, что у Ирана заканчиваются наличные деньги и экспорт нефти.

Вмешательство хуситов еще больше склоняет чашу весов в пользу Ирана, пишет The Guardian. Точный результат будет зависеть от того, решат ли хуситы расширить объявленную блокаду, которая в настоящее время ограничена израильским судоходством в Красном море, на более широкую блокаду враждебного судоходства.

Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, стал важнейшим предохранительным клапаном для экспортеров нефти. После закрытия Ормузского пролива в Саудовской Аравии резко возросли потоки нефти по трубопроводу восток-запад, перенаправляя миллионы баррелей в день в Красное море. Хуситы не заявляли, что будут блокировать этот поток, но ситуация может измениться. На Красный морской путь приходится 15% мирового объема морских перевозок, а на Ормузский пролив - около 20%. Одновременное полное закрытие обоих водных путей создало бы огромную нагрузку на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке.

Хуситы начали блокировать суда в Красном море, направляющиеся в израильские порты, с ноября 2013 года, что привело к банкротству израильского порта Эйлат, напоминает The Guardian. В 2024 году количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось более чем вдвое, что привело к значительному снижению доходов канала и Египта.

Хуситы, вовлеченные в закулисные мирные переговоры с Саудовской Аравией о прекращении гражданской войны в Йемене, не горят желанием вновь вступать в конфликт, отчасти потому, что в прошлом году они получили весьма серьезные удары по своей командной структуре. Теперь движение стоит перед выбором: усилить блокаду или ждать указаний от Ирана, заключает The Guardian.