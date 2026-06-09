Названа важная деталь в отношениях Трампа с Нетаньяху

В отличие от предыдущих американских лидеров, президент США Дональд Трамп использует жесткую силу в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Когда предыдущие президенты США пытались связать руки премьер-министру Биньямину Нетаньяху, израильский лидер часто использовал разногласия в политике США, чтобы найти более дружелюбное отношение в Вашингтоне и освободиться от наложенных на него ограничений», — говорится в материале.

Однако сейчас Демократическая партия США практически не испытывает симпатии к израильскому лидеру. Именно поэтому Трамп использует жесткую силу в отношениях с ним.

Нынешний глава Белого дома «демонстрирует такую жесткую силу над Израилем, какой не проявлял ни один другой президент за последние десятилетия». В понедельник он вынудил Нетаньяху отменить уже начатое нападение на Иран, сказав ему, что в противном случае он «останется один» против Тегерана.

В своей стране Нетаньяху сталкивается с дополнительным давлением. Израильтяне призывают его противостоять давлению США и продолжать боевые действия в Ливане.

Трампа обвинили в переходе всех границ дозволенного

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном не завершено. Он предупредил, что еврейское государство даст решительный отпор любым атакам по своей территории.