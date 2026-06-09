Подсчитано количество заявлений Трампа о скорой сделке с Ираном

Президент США сообщал о том, что близок к заключению перемирия с Тегераном, 37 раз.

«Именно столько раз Трамп прямо заявлял — в сообщениях в соцсетях, во время публичных выступлений и в телефонных разговорах со СМИ, что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится её заключить», — сообщил американский телеканал.

Журналисты напомнили, что впервые эта мысль прозвучала 23 марта. В последний раз глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели», в понедельник.