Подсчитано количество заявлений Трампа о скорой сделке с Ираном

CNN подсчитал количество заявлений Дональда Трампа о скорой сделке с Ираном
Президент США сообщал о том, что близок к заключению перемирия с Тегераном, 37 раз.
«Именно столько раз Трамп прямо заявлял — в сообщениях в соцсетях, во время публичных выступлений и в телефонных разговорах со СМИ, что сделка близка, или утверждал, что Иран отчаянно стремится её заключить», — сообщил американский телеканал.
Журналисты напомнили, что впервые эта мысль прозвучала 23 марта. В последний раз глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран «заключат сделку в ближайшие две недели», в понедельник.
«Трамп продолжает об этом говорить либо потому, что он пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо он считает, что сможет воплотить это в жизнь. Однако очевидно, что к этому утверждению больше не следует серьёзно относиться», — сообщает CNN.