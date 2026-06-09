Трампа обвинили в переходе всех границ дозволенного

Президент США Дональд Трамп хочет диктовать свои условия, но в Иране он постоянно переходит все границы дозволенного. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, в своей политической карьере Трамп всегда демонстрировал доминирование и контроль, но на Ближнем Востоке он сталкивается с затяжным кризисом, который постоянно препятствует реализации этих стремлений.

«Трамп начал войну по собственному желанию, переоценив военный потенциал Америки и недооценив потенциал Ирана. Это тот замкнутый круг, из которого Трамп сейчас не может выбраться», — сказал бывший сотрудник Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.

Кроме того, по словам бывшего офицера армии США и военного эксперта, Соединенные Штаты продемонстрировали, что обладают самой мощной армией в мире, но эта военная мощь также имеет свои ограничения. Он также подчеркнул, что его беспокоит, что нынешняя американская администрация недооценила Иран.

Трамп заявил о скорой победе США

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут продолжать добиваться заключения сделки с Ираном, вне зависимости от мнения Израиля по данному вопросу. Он уточнил, что одним из важных критериев успешности сделки будет не то, что иранцы напишут на бумаге, а настоящее соблюдение ими требований соглашения.