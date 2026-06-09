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Трамп пообещал сделку с Ираном в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель. Он отметил, что Соединенные Штаты выиграют эту битву, сообщает РИА Новости.

"Думаю, мы выигрываем эту битву. Думаю, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро", - сказал американский лидер.

По словам Трампа, Иран якобы "готов отдать все", что просят США, в том числе в контексте желания Вашингтона не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.

"Вариантов нет". На Западе заявили о решающем моменте на СВО

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что к сегодняшнему дню у Украины не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Россия может делать с Киевом и остальной Украиной все, что захочет. <…> Если бы я был здравомыслящим украинцем, я бы сказал: "Ну что же, конец близок. Мы окажемся в одном из этих центров принятия решений, когда туда явится кто-нибудь из русских, или нам стоит заключить сделку?" <…> На мой взгляд, Россия практически добилась успеха в демилитаризации. Сократила украинскую армию. <…> Так что, я думаю, все идет к концу. Просто у Зеленского на самом деле нет хороших вариантов", — отметил он.

Макговерн уверен, что в скором времени союзники Киева уже не смогут ему помогать, как раньше, несмотря на то, что пытается сделать глава режима.

"Худшая катастрофа": СМИ раскрыли, как Стубб подставил Европу из-за России

Президент Финляндии Александр Стубб начал осознавать, что с Россией придется поладить. Заявления Стубба о том, что Москва не представляет угрозу для стран Прибалтики, стали катастрофой для западных элит, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

"Если бы кто-то из европейских политиков и мог сидеть за столом переговоров (с Россией. — Прим. ред.), то это был бы, пожалуй, президент Финляндии Александр Стубб. <…> Стубб, скорее всего, уже усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится. <…> Он заявил, что не верит в заинтересованность России проверять на прочность статью о коллективной обороне договора НАТО путем нападения на страны альянса", — говорится в публикации.

По словам автора статьи, озвучивание таких идей стало настоящей трагедией для сторонников военной эскалации, поскольку подрывает их ключевые антироссийские тезисы.

ЕС легко примет 21 пакет санкций без Орбана, заявил евродепутат

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что отсутствие бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана во власти в Будапеште сделает принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ легким. По его словам, Орбан годами блокировал или замедлял принятие санкций, пишет РИА Новости.

Депутат считает, что после ухода политика из власти не осталось никого, способного задать вопрос об эффективности этих мер и их вреде для экономик стран ЕС.

"Вот реальность 21-го пакета: он будет принят легко, быстро, почти механически. И этот видимый консенсус, который Брюссель преподнесет нам как победу европейского единства, на самом деле будет признаком единомыслия, окончательно раздавившего дискуссию", - сказал Мариани.

"Большие уступки". На Западе раскрыли трюк Зеленского с письмом Путину

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем письме настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иметь возможность обвинить Москву в отказе от переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

"На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече (с Путиным. — Прим. ред.) направлены на переговоры? <…> Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров. Если Путин откажется встречаться, украинское руководство сможет утверждать, что Москва блокирует мирный процесс", — отмечает издание.

В статье говорится, что переговоры для России имели бы смысл лишь в том случае, если бы Украина решила принять ее условия.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.