Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила в социальной сети X, что мирные переговоры по Украине между администрацией США, Россией и Украиной продолжаются и находятся в активной стадии.

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По её словам, те средства массовой информации, которые сейчас пытаются сорвать этот переговорный процесс, - те же самые, которые раньше продвигали ложь о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Луна призвала игнорировать такие публикации, подчеркнув, что мирные переговоры живы и здоровы и принесут большую пользу всем вовлечённым странам.

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"Мирные переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам", - написала конгрессвумен.

Ранее Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта вокруг Украины, а не к имитации переговоров или публичным спектаклям.