В ОБСЕ сделали заявление о важности диалога с Россией

ОБСЕ в своем нынешнем виде не выполняет роль полноценной площадки для диалога, однако остается одним из немногих каналов, через которые Россия имеет возможность доносить свою позицию до европейских стран. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

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По его словам, сейчас польза от организации состоит в том, что государства вынуждены выслушивать российскую позицию. Москва может доносить свои оценки, которые получают платформу.

«В других форматах таких возможностей зачастую нет. Двусторонних точно нет, в ООН — специфическая тематика», — пояснил дипломат.

На полях ОБСЕ российская сторона может озвучивать проблемы европейской безопасности и продвигать свою точку зрения, считает Полянский. Он отметил, что организация может вновь стать полезной площадкой, если Европа начнет исходить из собственных национальных интересов, а не из общей линии Евросоюза и НАТО.

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Изначально ОБСЕ задумывалась как механизм, который должен учитывать интересы безопасности всех стран. Как подчеркнул постпред, доминирование темы расширения НАТО спровоцировало ситуацию, при которой полноценный диалог в рамках организации был фактически утрачен.

Впрочем, у организации еще есть шанс сыграть свою роль, если ее участники сделают возврат к поиску той модели безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.

«Если концепция заключается в том, что ЕС должен сначала выработать свою позицию, а затем просто донести ее до России, то я не очень понимаю, какую роль ОБСЕ может сыграть в диалоге по вопросам европейской безопасности», — подметил собеседник, объяснив, что при таком раскладе это выглядит искусственно.

Полянский напомнил, что в ОБСЕ представлены и другие государства, однако их влияние на обстановку остается ограниченным.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что страны Европы в ОБСЕ лишились возможности вести диалог с Россией на самостоятельном уровне.