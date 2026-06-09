Вэнс заявил, что республиканцев ждут непростые выборы в конгресс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News признал, что предстоящие промежуточные выборы в Конгресс будут очень тяжёлыми для Республиканской партии.

По его словам, промежуточные выборы всегда представляют серьёзную проблему для партии, находящейся у власти. Даже в периоды, когда в стране всё идёт хорошо, избирательная кампания оборачивается для правящей партии довольно плохо.

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Напомним, что в 2026 году промежуточные всеобщие выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября - 3-го числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, который может перейти к демократам.

Ранее Трамп пообещал, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.