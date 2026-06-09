Трамп заявил о скорой победе США

Президент США Дональд Трамп в ходе телеконференции пообещал, что сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель. По его словам, американская сторона выигрывает эту битву и планирует объявить о полной победе уже в ближайшее время.

Трамп также заявил, что Иран якобы готов отдать всё, что требуют Соединённые Штаты, в том числе в рамках ключевого требования Вашингтона - не допустить разработку Тегераном ядерного оружия.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Британия раскрыла число судов, подвергшихся нападению с начала войны в Иране.