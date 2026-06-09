Бундестаг отклонил создание комиссии по расследованию теракта на "Северном потоке"
Депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре сообщил РИА Новости, что немецкий парламент отклонил предложение его партии о создании комиссии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток».
По словам политика, АдГ планировала внести соответствующее предложение о создании следственной комиссии, однако оно было отклонено. Котре напомнил, что аналогичным образом был отклонён и запрос России на уровне ООН о проведении расследования, который, насколько он помнит, поддерживал также Китай.
Европейский союз, по его словам, тоже не заинтересован в таком расследовании. Именно поэтому федеральное правительство Германии и другие партии в бундестаге отвергают создание специальной следственной комиссии, которая могла бы пролить свет на произошедшее. Для самого депутата это ещё один фрагмент общей картины, позволяющий предположить, что США действительно могли быть вовлечены в произошедшее, но признавать или выяснять это просто не хотят.
Политик из Германии призвал вернуть в строй «Северный поток»
Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северный поток 1» и «Северный поток 2» - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключали целенаправленной диверсии.
Ранее Котре заявил, что в Германии не желают расследовать подрыв «Северных потоков».