Депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре сообщил РИА Новости, что немецкий парламент отклонил предложение его партии о создании комиссии по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток».

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По словам политика, АдГ планировала внести соответствующее предложение о создании следственной комиссии, однако оно было отклонено. Котре напомнил, что аналогичным образом был отклонён и запрос России на уровне ООН о проведении расследования, который, насколько он помнит, поддерживал также Китай.

Европейский союз, по его словам, тоже не заинтересован в таком расследовании. Именно поэтому федеральное правительство Германии и другие партии в бундестаге отвергают создание специальной следственной комиссии, которая могла бы пролить свет на произошедшее. Для самого депутата это ещё один фрагмент общей картины, позволяющий предположить, что США действительно могли быть вовлечены в произошедшее, но признавать или выяснять это просто не хотят.

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Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северный поток 1» и «Северный поток 2» - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключали целенаправленной диверсии.

Ранее Котре заявил, что в Германии не желают расследовать подрыв «Северных потоков».