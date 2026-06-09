Итоги лондонской встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ выглядят нелепо. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

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По его словам, результатом встречи стала лишь групповая фотография возле резиденции на Даунинг-стрит.

Журналист подчеркнул, что европейские лидеры вместе с Зеленским водят всех за нос и издеваются над своими гражданами, тратя деньги и время на поездки, а в итоге выдавая лишь идею прекращения огня и заморозки конфликта на совершенно неприемлемых для России условиях.

"Подлизывались к диктатору": Мерца и Стармера унизили после встречи с Зеленским

8 июня ирландский журналист Чей Боуз назвал встречу Зеленского и короля Великобритании Карла III «встречей двух мошенников».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер планировали обсудить в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.

Ранее западным лидерам посоветовали брать пример с кота Ларри.