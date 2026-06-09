Североатлантический альянс переживает период коллапса, который может привести к распаду НАТО. Об этом в интервью РИА Новости рассказал американский экс-разведчик Скотт Риттер.

«Прежде всего, нам нужно понять, что НАТО переживает период коллапса. Этот коллапс приведет к потере актуальности и, в конечном итоге, к распаду НАТО», — предрек он.

Как утверждает эксперт, некоторые государства не хотят признавать данный исход и стремятся создать несуществующую угрозу. По словам Риттера, РФ является той «угрозой», которую пытаются придумать в альянсе.

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Ранее газета Die Weltwoche писала, что поддержка Украины со стороны руководства НАТО вызывает растущее возмущение среди жителей Европы. Авторы статьи возмутились планами НАТО на Украине и подчеркнули, что стремление Украины стать частью альянса затягивает конфликт с Россией.