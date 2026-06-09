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Евродепутат заявил об исчезновении препятствия для быстрого принятия санкций против России

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) легко и быстро примет 21-й пакет санкций против России после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. Об этом заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани в разговоре с «Известиями».

Евродепутат заявил об исчезновении препятствия для быстрого принятия санкций против России
© Global Look Press

Он напомнил, что Орбан годами блокировал или замедлял введение антироссийских санкций. Однако, как отметил Мариани, после его ухода из власти не осталось никого, кто задал бы вопрос об эффективности этих ограничений и их последствий для экономики европейских стран.

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«Вот реальность 21-го пакета: он будет принят легко, быстро, почти механически. И этот видимый консенсус, который Брюссель преподнесет нам как победу европейского единства, на самом деле будет признаком единомыслия, окончательно раздавившего дискуссию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЕС вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. По данным Politico, при подготовке нового пакета санкций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости энергоносителей.