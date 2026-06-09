Трамп предложил кандидатуру на пост генпрокурора США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил сенату назначить исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша на эту должность на постоянной основе.

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Об этом говорится на сайте Белого дома.

"В сенат направлена кандидатура: Тодд Бланш из Флориды на должность генерального прокурора", – говорится в сообщении.

В США генеральный прокурор страны одновременно является и министром юстиции. Бланш занимает должность исполняющего обязанности генпрокурора с апреля. До этого он был федеральным прокурором и личным адвокатом Трампа.

Ранее Трамп назначил американского посла в Турции Тома Баррака своим спецпосланником по Ираку. По словам лидера США, дипломат также будет совмещать эти посты с должностью спецпосланника по Сирии.

В мае СМИ сообщали о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об отставке с 30 июня. Такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей.