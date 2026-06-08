В Италии начали расследование в отношении израильского министра безопасности

Итальянская прокуратура расследует действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с обращением с активистами гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу. Об этом пишет турецкое Anadolu Ajansı.

По данным агентства, проводимое прокуратурой Рима расследование сосредоточено на действиях Бен-Гвира в отношении активистов, содержавшихся в порту Ашдод со связанными за спиной руками.

Следователи также изучают поведение израильских силовиков во время задержания активистов, среди которых были граждане Италии и Франции.

Журналисты отметили, что римская прокуратура начала отдельное расследование по факту задержания граждан Италии во время перехвата Израилем гуманитарной флотилии, направлявшейся в Газу, в международных водах у берегов Греции.

Ранее сообщалось, что Бен-Гвир 20 мая опубликовал в соцсети Х видео жесткого задержания пропалестинских активистов. На кадрах демонстрантов ставят на колени, стягивают руки жгутами и силой уводят сотрудники спецназа. Ролик министр сопроводил издевательской подписью: «Добро пожаловать в Израиль».

Видео вызвало жесткую реакцию в Соединенных Штатах, Италии, Нидерландах, Франции, Испании, Турции, Польше, Ирландии и Бельгии. В частности, посол США в Израиле Майк Хакаби назвал поведение Бен-Гвира отвратительным, а также заявил, что министр «предал достоинство своего народа».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на фоне скандала потребовала от Израиля извинений, а МИД страны вызвал израильского посла. Внешнеполитическое ведомство Польши потребовало от Израиля срочного выяснения обстоятельств задержания активистов «Глобальной флотилии Сумуд».

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудила жестокое обращение с задержанными участниками «флотилии», которые доставляли в сектор Газа гуманитарную помощь.