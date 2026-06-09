В Евросоюзе ответили, возможно ли членство Украины к 2030 году

Процесс вступления в Евросоюз не предусматривает конкретных дат, однако при выполнении всех условий Украина может вступить в объединение к 2030 году. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, чьи слова приводит УНИАН.

Она подчеркнула, что «процесс расширения - это не установка дат». При этом Кос заметила, что что некоторые страны, в частности из Западных Балкан, самостоятельно «определили собственное видение того, как внедрять необходимые реформы».

«Если Украина продемонстрирует успех в выполнении задач, тогда все станет возможным. <…> Европейский Союз основан на доверии между государствами-членами, а доверие основано на институтах, которые функционируют надлежащим образом… Присоединение к ЕС будет невозможно без реализации реформ», — сказала еврокомиссар.

Накануне Марта Кос заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По словам Кос, 15 июня планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.