Трамп предупредил Израиль, что тот может оказаться без помощи США

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Тель-Авив может оказаться без помощи Вашингтона при новых обстрелах. Об этом сообщает телеканал N12.

По словам Трампа, Нетаньяху «должен быть очень осторожен в действиях», чтобы не остаться без помощи США. Он также добавил, что пять стран попросили его оказать давление на израильского премьера.

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана. <...> Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — заявил он.

Ранее Нетаньяху заявил, что борьба Израиля против «Хезболлы» и Ирана не завершена.