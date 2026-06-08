Стало известно, сколько украинцев могут уехать после открытия границ

Украинский эксперт Руслан Черный рассказал, сколько украинцев могут уехать, если в стране откроют границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Черного, после открытия украинских границ из страны могут уехать до двух миллионов человек. При этом эксперт добавил, что не видит в этом проблемы.

«Я думаю, что также может выехать еще, возможно, 1,5 — 2 миллиона», — заявил он.

Ранее глава Государственной миграционной службы Украины заявила, что с начала СВО страну покинуло около 8 миллионов человек.