$73.2685.28

Эксперт рассказал, сколько украинцев могут уехать после открытия границ

Андрей Дуванов

Украинский эксперт Руслан Черный рассказал, сколько украинцев могут уехать, если в стране откроют границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Стало известно, сколько украинцев могут уехать после открытия границ
© Global Look Press

По словам Черного, после открытия украинских границ из страны могут уехать до двух миллионов человек. При этом эксперт добавил, что не видит в этом проблемы.

«Я думаю, что также может выехать еще, возможно, 1,5 — 2 миллиона», — заявил он.

Ранее глава Государственной миграционной службы Украины заявила, что с начала СВО страну покинуло около 8 миллионов человек.