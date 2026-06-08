В  Днепропетровской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В понедельник, 8 июня, в городе Павлоград Днепропетровской области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

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Инцидент произошёл на фоне объявленной воздушной тревоги, которая действовала в части региона. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал опасности звучал в нескольких районах области. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступала.

Павлоград — крупный промышленный центр на востоке Украины, который периодически подвергается ракетным ударам и атакам дронов. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и немедленно спускаться в укрытия. Точные причины взрывов не уточняются, однако, по предварительным данным, это могла быть работа систем противовоздушной обороны или попадание вражеских снарядов.

Это не первый случай взрывов в Днепропетровской области за последнее время. Регион регулярно становится целью российских военных. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и не публиковать в соцсетях фото и видео с мест прилётов, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Официальной информации о целях ударов и последствиях пока нет. Оперативные службы работают на местах. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Ситуация уточняется.