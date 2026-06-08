Итоги парламентских выборов в Армении подведут 14 июня

Итоговые результаты парламентских выборов в Армении представят 14 июня. Об этом заявил глава Центризбиркома страны Ваагн Овакимян.

"До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления", – подчеркнул он в эфире Общественного телевидения Армения.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

За партию Пашиняна отдали свои голоса 707 858 избирателей, то есть 49,82%. На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и прямого вмешательства Запада.