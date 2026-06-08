Лидер Афганистана Ахундзада запретил госслужащим использовать смартфоны
Афганским государственным служащим запретили пользоваться смартфонами, соответствующее распоряжение издал верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.
Распоряжение распространил афганский минюст среди глав военных судов, действующих при военном отделении Верховного суда в восьми территориальных зонах страны, передает РИА «Новости».
Также о директиве проинформированы командиры полицейских управлений и начальники служб безопасности этих зон.
Согласно новым правилам, нарушители будут рассматриваться как «правонарушители», и их дела могут быть переданы в военные суды. Должностным лицам поручено обеспечить полное выполнение директивы и предоставить гарантии ее соблюдения.
Для контроля за исполнением распоряжения создана специальная ведомость. В нее вносятся данные о каждом поднадзорном лице: имя, должность, место службы, оператор связи и номер телефона. Чиновники также обязаны подтвердить, что с запретом ознакомлены все руководящие работники и подчиненный персонал.
Осенью прошлого года верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада запретил в стране оптоволоконный интернет и Wi-Fi. Вскоре после этого власти полностью отключили доступ к Сети во всех афганских регионах.