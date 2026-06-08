В Италии ликвидировали подпольную фабрику под управлением украинцев

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии ликвидировали принадлежащую украинцам подпольную фабрику по производству сигарет на севере республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что предприятие размещалось в нескольких промышленных ангарах. При обыске силовики конфисковали две производственные линии, 25 млн пачек сигарет, 78 тонн табака.

По его словам, захваченного табака хватило бы на 3,9 млн пачек сигарет, общей стоимостью порядка 20 млн евро.

«Весь завод мог производить от 2 до 5 миллионов сигарет в день», — пояснил источник.

Собеседник отметил, что в ходе акции правоохранители задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Молдавии.

В пресс-службе Финансовой гвардии заметили, что подозреваемые пытались забаррикадироваться внутри здания и уничтожить мобильные телефоны до прибытия правоохранителей.

Ранее сообщалось, что итальянские карабинеры задержали в Риме гражданина Албании. При обыске у безработного была изъята крупная сумма денег, при осмотре дома, в котором он проживал, полицейские нашли 200 кг кокаина рыночной стоимостью около 16 млн евро.