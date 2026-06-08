Трамп поддержал кандидатуру Феофила III на роль посредника по Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский новостной портал Ynet.

Трамп и Феофил III встретились во время визита последнего в Вашингтон, который состоялся 4 июня. В ходе встречи они поговорили об ограничениях для мусульман и христиан на Святой земле, а также о доступе к местам поклонения и соблюдения религиозных обрядов. В процессе Трамп заявил, что поддерживает кандидатуру священнослужителя в качестве посредника.

«Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия», — сообщает издание.

Отмечается, что в рамках этой инициативы Феофил III должен будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что встреча состоится в июне.

Издание утверждает, что Феофил III пользуется доверием всех сторон украинского конфликта, так как является авторитетным священнослужителем в православном мире. Кроме того, он уже участвовал в ряде дипломатических и гуманитарных инициатив.