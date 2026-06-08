Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на выборах в парламент. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах. Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

Токаев пожелал Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении.

"Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Глава нашего государства пожелал армянскому народу успехов в развитии его государства, спокойствия и благополучия", - добавили в пресс-службе.

Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 58,97%.

По данным Центризбиркома Армении с 1 488 избирательных участков из 2 005, правящая партия "Гражданский договор" продолжает лидировать, но ее результат пока ниже отметки в 50%, дающей право единолично формировать кабмин: на данный момент она набирает 49,44%. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" получает 23,68%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,96%.