МИД Британии выступил против «культуры отмены» в отношении враждебных стран

Британия должна положить конец «культуре отмены» в отношении таких враждебных государств, как Китай и Индия, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер. Об этом пишет The Sun.

Журналисты уточнили, что на прошлой неделе глава ведомства посетила КНР, затем, в рамках турне по азиатским странам, направилась в Индию.

Обозреватели напомнили, что в январе Китай посетил премьер-министр Британии Кир Стармер. Они добавили, что поездка глава кабмина была первой за последние 8 лет.

«Послушайте, [Китай] это вторая по величине экономика мира, еще один постоянный член Совета Безопасности ООН наряду с Великобританией», — отметила Купер.

По ее словам, Лондону следует взаимодействовать с Пекином. Она добавила, что, как экс-министр МВД, серьезно относится к вопросам безопасности, но в беседах с китайской сторона обсуждает не только безопасность, но и экономику.

«Мне кажется, что у других партий сложился подход, напоминающий «культуру отмены» во внешней политике: просто не разговаривать с другими странами. Я считаю, что это неправильно», — подчеркнула Купер.

Министр заметила, что это крайне неудачный подход к международным делам, который не отвечает интересам Великобритании, не защищает национальные интересы королевства.