Украина может лишиться 680 миллионов евро от ЕС

Украина может недополучить от Евросоюза €680 млн из-за невыполнения антикоррупционных реформ, требуемых от Киева Брюсселем в рамках вступления в ЕС.

Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на чиновника Европейской комиссии.

"Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это значит, что они еще не были выплачены. Последний срок для этих двух шагов - 30 июня и 29 сентября этого года соответственно", - сообщил источник.

Отмечается, что оба шага касаются антикоррупционных реформ.

"С 4-го платежного запроса (с конечным сроком 30 июня) невыполненным остается шаг "Увеличение штата Высшего антикоррупционного суда", что соответствует почти €300 млн. С 5-го [запроса] (с конечным сроком представления до 29 сентября) оставшийся шаг касается вступления в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процесса их проверки, что соответствует более €380 млн".

В понедельник Украина получила седьмой транш в рамках программы Ukraine Facility. Как ответил на вопрос корреспондента "Общественного" представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье, было выполнено 18 реформ. Еще были не выполнены реформы с 5-го и 6-го траншей, а также уже предложенные украинскими властями реформы для будущих траншей. Он пояснил, что у Украины обычно есть определенный буфер для выполнения реформ, даже те требования, которые не были выполнены вовремя, могут быть перенесены.

1 февраля 2024 года на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву €50 млрд из фонда Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева ряда требований. Нацбанк Украины информировал тогда, что в дальнейшем, при условии выполнения требований ЕС, транши будут поступать ежеквартально.