$73.2685.28

Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»

Lenta.ruиещё 2

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью утверждения о наступлении переломного момента в конфликте с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Инсайдер».

Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»
© Global Look Press

Кулеба также скептически отнесся к планам Киева «добежать до Кремля».

«Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму», — сказал он.

Ранее Кулеба выразил сомнения насчет заключения сделки в украинском конфликте. По его мнению, он будет развиваться через прекращение огня, смену фронтов и политические изменения.