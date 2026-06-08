Стало известно о пожаре на борту танкера у берегов Омана

У берегов Омана по неизвестной причине произошел пожар на борту танкера. Экипаж удалось эвакуировать, пишет пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на официальном сайте ведомства.

© U.S. European Command/X

Инцидент произошел в понедельник, 8 июня, в 27 морских милях (50 км) к северо-востоку от города Шанна.

В UKMTO отметили, что в период с 28 февраля по 8 июня в ведомство поступило 54 сообщения об инцидентах с участием судов, находящихся в акватории Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива, а также в прилегающих районах.

В пресс-службе уточнили, что экипажи судов 29 раз сообщили о нападениях, 23 раза — о подозрительной активности. Кроме того, 2 раза капитаны заявили, что их суда пытаются захватить вооруженные люди.

Напомним, что 28 февраля 2026 года США начали масштабную военную кампанию против Ирана. В акции были задействованы десятки кораблей, порядка 200 самолетов, свыше 50 тыс. военнослужащих.

В настоящий момент в регионе действует режим прекращения огня, но стороны время от времени наносят удары по объектам противника.