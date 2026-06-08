Обезьяна насмерть загрызла 6-летнего ребенка
В Таиланде домашняя макака по кличке Чок насмерть загрызла своего шестилетнего хозяина. Мальчик играл во дворе, когда привязанное животное внезапно набросилось на него. Об этом пишет Daily Mail.
Обезьяну держали на бамбуковом шесте на длинной верёвке. Когда ребёнок оказался в зоне досягаемости, самец вонзил клыки в его туловище, повалил на землю и продолжил атаку. Сбежавшиеся на шум родные нашли мальчика без сознания в луже крови. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Мать погибшего рассказала, что длинные клыки животного пробили лёгкое и задели жизненно важные органы.
"Если бы не это, он бы выжил", — уверена она.
Женщина добавила, что больше никогда не станет держать обезьян в доме.
Соседи отмечали, что макака и раньше проявляла агрессию — скалилась и рычала на чужаков, а однажды напала на бездомную кошку. При этом у семьи не было необходимых документов на содержание дикого животного.
Сразу после трагедии дед мальчика выпустил обезьяну в джунгли. Полиция и специалисты по дикой природе начали поиски примата, опасаясь новых нападений. Его обнаружили на дереве, но при попытке приблизиться животное повело себя агрессивно — для поимки пришлось использовать транквилизаторы.