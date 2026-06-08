Обезьяна насмерть загрызла 6-летнего ребенка

В Таиланде домашняя макака по кличке Чок насмерть загрызла своего шестилетнего хозяина. Мальчик играл во дворе, когда привязанное животное внезапно набросилось на него. Об этом пишет Daily Mail.

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Обезьяну держали на бамбуковом шесте на длинной верёвке. Когда ребёнок оказался в зоне досягаемости, самец вонзил клыки в его туловище, повалил на землю и продолжил атаку. Сбежавшиеся на шум родные нашли мальчика без сознания в луже крови. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Мать погибшего рассказала, что длинные клыки животного пробили лёгкое и задели жизненно важные органы.

"Если бы не это, он бы выжил", — уверена она.

Женщина добавила, что больше никогда не станет держать обезьян в доме.

Соседи отмечали, что макака и раньше проявляла агрессию — скалилась и рычала на чужаков, а однажды напала на бездомную кошку. При этом у семьи не было необходимых документов на содержание дикого животного.

Сразу после трагедии дед мальчика выпустил обезьяну в джунгли. Полиция и специалисты по дикой природе начали поиски примата, опасаясь новых нападений. Его обнаружили на дереве, но при попытке приблизиться животное повело себя агрессивно — для поимки пришлось использовать транквилизаторы.