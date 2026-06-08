Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении

Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян сообщил о планах оспорить результаты прошедших парламентских выборов и обсудить дальнейшие шаги с союзниками.

Оппозиционный блок «Армения» намерен обжаловать итоги выборов в парламент страны, передает ТАСС. Экс-президент республики Роберт Кочарян отметил, что сейчас ведутся консультации с другими политическими силами.

«Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», – заявил лидер блока.

Политик подчеркнул, что голосование проходило в условиях давления властей и беспрецедентного использования административного ресурса. Он также сообщил о нарушениях и арестах оппозиционеров в ходе избирательного процесса. В завершение Кочарян выразил благодарность гражданам за поддержку его политической силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов после окончательного подсчета бюллетеней.

Представители миссии ОБСЕ заявили о серьезном давлении на несогласных в ходе избирательной кампании. В мае армянские правоохранители провели обыски в региональном штабе оппозиционного блока Роберта Кочаряна.