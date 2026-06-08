Гросси высказался о нападениях на ядерные объекты

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любое нападение на ядерные объекты является недопустимым. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гросси, это касается любого ядерного объекта, независимо от его местонахождения. Он подчеркнул, что нападение на подобный объект является «красной линией», а ядерная безопасность должна обеспечиваться для всех.

«Позвольте мне предельно ясно заявить: ядерная безопасность является фундаментальным принципом и должна обеспечиваться для всех без исключения. Для МАГАТЭ здесь не существует двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо», — заявил он.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ не утверждало о разработке ядерного оружия в Иране.