Каллас выступила против создания общей армии Евросоюза

Создание общей армии Евросоюза может привести к путанице в оборонной сфере, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет РБК.

По данным портала, европейские политики последние 20 лет постоянно муссируют тему о создании мощной европейской армии. Часть из них выступает категорически против реализации этой инициативы, часть активно поддерживает.

В 2025-2026 года идея по созданию армии ЕС получила мощную поддержку в странах Европы на фоне резких высказываний президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе.

Каллас отметила, что каждое входящее в ЕС государство имеет свою собственную армию.

«Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-либо еще. Вы не можете создать еще одну армию — просто параллельную», — подчеркнула чиновница.

По ее мнению, не следует создавать структуры, которые могут создать путаницу, странам важно понимать, «кто что делает в кризисной ситуации».

Евросоюз уже создал «кризисные реагирующие группы», нацеленные на противодействие так называемым гибридным атакам, инициатива оказалась успешной, ее нужно развивать в дальнейшем, констатировала Каллас.

Вместе с тем, объяснила чиновница, реализация кейса с группами не должна быть направлена на создание армии, альтернативной уже существующим армиям.

Ранее Каллас сообщила, что в военной сфере должна быть четкая и понятная цепочка командования, а создание параллельных структур только размоет картину.