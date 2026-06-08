На Западе набросились на Зеленского после встречи с лидерами ЕС
Попытки Владимира Зеленского предложить заморозку конфликта по текущей линии фронта не способны привести к завершению боевых действий, так как они не отвечают фундаментальным требованиям российской стороны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
«Зеленский уже давно говорит о прекращении конфликта на нынешней линии соприкосновения, и для российской стороны это совершенно неприемлемо. Неважно, насколько устал Зеленский или готов ли он пойти на небольшую уступку сейчас, потому что этой уступки недостаточно, чтобы российская сторона прекратила боевые действия», — считает эксперт.
Дэвис подчеркнул, что ключевым фактором остается безопасность России. По его мнению, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Запада. При этом он назвал условия, обозначенные российским лидером в июне 2024 года, единственным конструктивным фундаментом для диалога.
«По сути, условия, которые Путин выдвинул в июне 2024 года, по-прежнему являются реалистичной отправной точкой для переговоров. Украина и Европа испытывают к ним глубокую ненависть. Но это реальность, с которой мы сталкиваемся, а игнорирование этого и притворство, что существует другая договоренность, означают бессмысленное затягивание войны. Пока Украина и Запад не признают эти реалии, мы не приблизимся к окончанию войны», — резюмировал Дэниел Дэвис.