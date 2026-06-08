Попытки Владимира Зеленского предложить заморозку конфликта по текущей линии фронта не способны привести к завершению боевых действий, так как они не отвечают фундаментальным требованиям российской стороны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

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«Зеленский уже давно говорит о прекращении конфликта на нынешней линии соприкосновения, и для российской стороны это совершенно неприемлемо. Неважно, насколько устал Зеленский или готов ли он пойти на небольшую уступку сейчас, потому что этой уступки недостаточно, чтобы российская сторона прекратила боевые действия», — считает эксперт.

Дэвис подчеркнул, что ключевым фактором остается безопасность России. По его мнению, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Запада. При этом он назвал условия, обозначенные российским лидером в июне 2024 года, единственным конструктивным фундаментом для диалога.