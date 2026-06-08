Санду не намерена менять конституцию, чтобы переизбраться на третий срок

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не намерена менять конституцию, чтобы получить возможность баллотироваться на третий президентский срок.

"Я никогда не нарушала конституцию. Я верю в демократию. Считаю правильным, что число мандатов ограничено конституцией. Очевидно, что все эти разговоры о третьем мандате - ложь. Эти фейки распространяют люди, которые не уважают наших граждан", - сказала Санду молдавскому видеоблогеру.

В феврале Санду сообщила, что не строила конкретных планов относительно политической жизни после завершения второго мандата в 2028 году. При этом она отметила, что "намерена и дальше развивать Молдавию" независимо от того, какую должность будет занимать в будущем. По конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.