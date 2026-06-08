В Турции отреагировали на атаки ВСУ на суда в Азовском и Черном морях

Атаки на зерновозы в Черном и Азовском морях свидетельствуют о том, что последствия конфликта на Украине становятся все более серьезными, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что Анкара встревожена тем, что противостояние отражается на безопасности региона. Он добавил, что турецкая сторона прикладывает дипломатические усилия к тому, чтобы добиться достижения мира между Москвой и Киевом.

«Последние атаки на суда в Черном и Азовском морях являются горькими примерами того, к каким серьезным последствиям может привести эта угроза [конфликт в макрорегионе]», — констатировал Фидан.

Министр также выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью моряков в результате ударов по судам «Натра» и «Циркон».

Ранее Фидан заявил, что Анкара обеспокоена атаками ВСУ на танкеры в Черном море. Он уточнил, что МИД Турции обсуждал эту тему «с украинскими друзьями и российской стороной».

Турция тревожится из-за нападений в связи с тем, что эти акции могут привести к эскалации конфликта, его географическому расширению, резюмировал глава ведомства.