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В Турции отреагировали на атаки ВСУ на суда в Азовском и Черном морях

Илья Родин

Атаки на зерновозы в Черном и Азовском морях свидетельствуют о том, что последствия конфликта на Украине становятся все более серьезными, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции отреагировали на атаки ВСУ на суда в Азовском и Черном морях
© РИА Новости

Глава ведомства отметил, что Анкара встревожена тем, что противостояние отражается на безопасности региона. Он добавил, что турецкая сторона прикладывает дипломатические усилия к тому, чтобы добиться достижения мира между Москвой и Киевом.

«Последние атаки на суда в Черном и Азовском морях являются горькими примерами того, к каким серьезным последствиям может привести эта угроза [конфликт в макрорегионе]», — констатировал Фидан.

Министр также выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью моряков в результате ударов по судам «Натра» и «Циркон».

Ранее Фидан заявил, что Анкара обеспокоена атаками ВСУ на танкеры в Черном море. Он уточнил, что МИД Турции обсуждал эту тему «с украинскими друзьями и российской стороной».

Турция тревожится из-за нападений в связи с тем, что эти акции могут привести к эскалации конфликта, его географическому расширению, резюмировал глава ведомства.