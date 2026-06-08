Власти Армении уличили в нарушении стандартов Совета Европы на выборах

В предварительном отчете европейских наблюдателей на выборах в Армении говорится, что власти страны нарушили стандарты Совета Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отчет составили представители ПАСЕ, Совета Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и Европарламента. Согласно документу, власти Армении ограничили до участия в выборах ряда кандидатов с двойным гражданством. Это нарушает стандарты Совета Европы.

«Регистрация кандидатов проводилась инклюзивным и открытым образом. Однако ограничения для лиц с двойным гражданством и связанная с этим криминализация, как и требования к длительному проживанию (в стране) и знанию языка, противоречат стандартам Совета Европы и другим международным стандартам, а также передовой практике. Индивидуальные кандидатуры не допускаются, что противоречит обязательствам ОБСЕ», — сказано в документе.

Ранее в Армении подвели итоги парламентских выборов.